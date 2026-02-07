C’è Posta per Te 2026 Maria De Filippi tailleur grigio con pietre | marca e prezzo

Nella quinta puntata di C’è Posta per Te 2026, Maria De Filippi si presenta con un tailleur grigio arricchito da pietre nere. La conduttrice ha scelto un look semplice ma elegante, che ha attirato l’attenzione di chi segue il programma. Il tailleur, di marca sconosciuta, si stima costare circa 500 euro. Maria ha dimostrato ancora una volta di preferire uno stile discreto, senza rinunciare alla raffinatezza.

La puntata di ieri di C'è posta per te ha tenuto tutti con il fiato sospeso.

