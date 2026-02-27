Durante un evento a Madrid, viene presentato il nuovo HUAWEI WATCH GT Runner 2. Lo smartwatch è destinato sia a chi corre per passione sia a atleti professionisti, offrendo funzionalità di supporto durante le gare. La presentazione si concentra sulle caratteristiche tecniche del dispositivo, senza approfondimenti sulle strategie di marketing o opinioni personali.

HUAWEI WATCH GT Runner 2 è pensato sia per runner amatoriali sia per atleti esperti, offrendo una guida professionale e supporto in gara. Dopo cinque anni di ricerca e sviluppo continui, Huawei contribuisce a elevare l'esperienza nel segmento degli smartwatch per la corsa, rendendo ogni allenamento più fluido e gratificante. Dotato di un'architettura ad antenna floating 3D e di un design ottimizzato dell'antenna, HUAWEI WATCH GT Runner 2 raggiunge un significativo Durante l'evento, Huawei ha presentato una gamma di nuovi dispositivi indossabili, pensati per offrire esperienze di attività outdoor e smart fitness professionali e personalizzate. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: HUAWEI WATCH GT Runner 2: lo smartwatch per la corsa al centro dell'evento di lancio a Madrid

Huawei accenna a grande evento febbraio 2026 con probabile lancio di orologio rivoluzionarioDi fronte al contesto di tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina che hanno limitato la disponibilità di Huawei sul mercato statunitense,...

I migliori smartwatch Huawei in assoluto, la guida completa di GQAll products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors.