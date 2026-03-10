Trump e l' appuntamento con la Storia | perché ha deciso di attaccare ora rischiando tutto

Trump ha scelto di attaccare in questa fase, suscitando reazioni tra i suoi sostenitori e attirando l’attenzione dei media. La decisione arriva in un momento chiave, con il politico che ha rivolto critiche pubbliche e commenti pungenti su questioni di attualità. La mossa ha generato reazioni immediate nel panorama politico e tra gli analisti.

NEW YORK – Donald Trump ha finalmente parlato a lungo e non in pillole, ieri notte: ha rassicurato i mercati, ha aperto alla Cina, ha ringraziato Putin per avergli proposto di mediare sull’Iran, ma gli ha cortesemente chiesto di pensare prima a chiudere la guerra con l’Ucraina.  Eppure, in questa conferenza stampa serale non gli sono state fatte alcune domande chiave: come mai ha mancato alla promessa centrale della sua campagna elettorale, di non fare più guerre e di essere il Presidente della pace? Come mai ha scelto coscientemente di irritare il popolo MAGA, i democratici e l’opinione pubblica in genere – cioè tutti - cosa poco... 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

