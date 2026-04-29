Nel mondo del calcio, il semaforo dei gol mostra luci e ombre: il giocatore greco si piazza al secondo posto tra i migliori marcatori, mentre il collega rossonero non segna da dicembre e appare in difficoltà. Nel frattempo, l’attaccante statunitense ha vissuto una partita difficile, mentre un altro campione, se fosse in forma, potrebbe cambiare gli equilibri in squadra. La stagione continua a riservare sorprese e sfide da affrontare.

Tre attaccanti, tre squadre - Como, Roma e Milan, tutte in corsa per la Champions, tre situazioni molto diverse una dall'altra. La stagione di Douvikas, Dybala e Pulisic. Un tempo si diceva: per un attaccante parlano gli almanacchi. Prendevi il tuo librone, scartabellavi, seguivi con il ditino i gol: 18, 15, 20. Sì, questo la porta la vede. Oppure: 8, 6, 5. Questo no, meglio lasciar perdere. Oggi gli almanacchi non vanno più di moda, c’è il web, ci sono gli algoritmi, si studiano tutte le cifre. Ma la sostanza mica cambia: un attaccante — semplifichiamo — è una garanzia se va in doppia cifra. Poi ci sono le eccezioni. Tasos Douvikas è un’eccezione.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il semaforo dei gol: Douvikas vola, Pulisic crolla e se Dybala stesse bene...

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