Nella puntata di Beach Zone, condotta da Simona Bastiani ed Enrico Spada, si è parlato di una delle coppie più seguite della stagione di beach volley 2026, composta da Francesca Michieletto e Jessica Belliero. La trasmissione si è concentrata sulla loro collaborazione nel torneo attuale, analizzando le partite e le performance delle due atlete. È stato inoltre dato spazio alle ultime notizie riguardanti il loro andamento in campo.

Nella nuova puntata di Beach Zone, condotta da Simona Bastiani ed Enrico Spada, riflettori puntati su una delle coppie più intriganti della stagione di beach volley 2026: Francesca Michieletto e Jessica Belliero. Reduce da una stagione indoor straordinaria culminata con la promozione in Serie A1 con Brescia, Michieletto torna sulla sabbia portando talento, esperienza e ambizione. Al suo fianco Belliero, atleta in costante crescita e sempre più protagonista nel panorama italiano. Una coppia nata quasi per caso Un progetto tecnico tutto da scoprire Obiettivi importanti già nel mirino In questa puntata raccontiamo la storia, le prospettive e le ambizioni di un binomio che sulla carta promette spettacolo e risultati.🔗 Leggi su Oasport.it

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Il ritorno di Francesca Michieletto: con Jessica Belliero: nasce una coppia top

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