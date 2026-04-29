Il risveglio dei sogni Mago Merlino e il Genio della Lampada portano la magia a teatro

Uno spettacolo musicale mette in scena personaggi come Mago Merlino, la Fata Madrina e il Genio della Lampada per esplorare il tema dei sogni e della fantasia. Lo spettacolo intende rivisitare alcune delle favole più conosciute, con l’obiettivo di mostrare esempi di speranza. Il pubblico è invitato a riscoprire il valore delle storie che parlano di magia e di lieto fine, in un contesto teatrale dedicato ai più giovani.

Uno spettacolo musicale per riscoprire la forza dei sogni e della fantasia!Poiché sempre meno persone credono nella magia e nel lieto fine, Mago Merlino, la Fata Madrina e il Genio della Lampada vanno alla ricerca di esempi di speranza attraverso le favole più amate. Rivivrete le storie dei.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate ‘Il paese dei sogni’, il quarto appuntamento della rassegna dedicato a ‘Il Mago di Oz’Quarto appuntamento per la ventiduesima edizione de “Il paese dei sogni”, la storica rassegna dedicata ai più piccini organizzata dalla compagnia...