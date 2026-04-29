Nell’episodio di oggi di Il Paradiso delle Signore, in onda alle 16, si assiste a un momento di separazione tra Ettore e Odile, che si concluderà con un addio. Nel frattempo, Irene si trova a vivere un momento di sofferenza. La puntata si concentra su questi eventi, portando avanti le storie dei personaggi principali della soap.

Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, mercoledì 29 aprile 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.10 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan. Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Greta è riuscita a mettere le mani sul testamento di Umberto Guarnieri ma dovrà fare i conti con una spiacevole sorpresa. Per Rosa sarà finalmente un momento sereno dal momento che il suo incontro con la critica francese Colette Bernard ha avuto un esito a dir poco positivo. Tancredi continuerà a provare dei sentimenti per la Camilli ma si rassegnerà all'idea che non ci sarà mai nulla tra loro perché lei non lo ama.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Il Paradiso delle Signore anticipazioni 29 aprile 2026: Ettore e Odile si dicono addio, Irene soffre

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