A Biarritz, luogo di origine della maison, si è tenuta la prima sfilata Cruise firmata dal nuovo direttore creativo. L’evento ha richiamato le atmosfere del mare, con elementi come vento e seta che hanno caratterizzato la collezione. La presentazione ha ripercorso le radici della maison, puntando sulla relazione tra libertà e natura. Il debutto del nuovo stilista ha segnato un momento importante per il marchio.

A Biarritz, dove tutto è iniziato, Matthieu Blazy firma la sua prima sfilata Cruise per Chanel riportando la Maison alle origini: vento, oceano, libertà. Qui, nel 1915, a Villa de Larralde, a pochi passi dal casino e dalla Grande Plage, Gabrielle Chanel aveva cambiato le regole del guardaroba femminile liberando il corpo da strutture rigide e introducendo un’eleganza più pratica, più reale. Oggi, quello stesso spirito è tornato in passerella. Tra abiti che si muovono con naturalezza, materiali che reagiscono alla luce e accessori unici nel loro genere, la Cruise 2026 2027 di Chanel è una collezione che naviga tra mare e città, quotidiano e couture.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Il nuovo Chanel nasce dal mare, tra vento e seta

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