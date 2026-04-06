La skincare si distingue come il settore più popolare nel mondo del beauty, attirando un pubblico sempre più vasto. In un contesto in cui i modelli di perfezione spesso dominano l’immagine di sé, molte persone trovano conforto nel prendersi cura della propria pelle, valorizzando le proprie caratteristiche uniche. La ricerca di prodotti e routine personalizzate riflette una tendenza a celebrare l’imperfezione come parte naturale dell’identità.

In un mondo dove c’è costantemente un canone di perfezione da imitare e raggiungere, l’imperfetto ci spaventa. Ed ecco che ricorriamo alla skincare. È proprio questo il solco cavalcato dalle aziende di bellezza, che sono in grado di inventare sempre nuove tendenze Lo sapevate che il comparto dellaskincareè oggi il più importante all’interno del mercato del beauty? Negli ultimi anni questo settore ha vissuto un vero e proprio boom. Basti pensare cheil mercato globale della skincare vale oggi oltre 150 miliardi di dollarie secondo le previsioni continuerà a crescere fino a superare i 220 miliardi nei prossimi anni. Tra influencer che sponsorizzano continuamente nuovi prodotti e brand che lanciano linee sempre più innovative, milioni di ragazze si sono appassionate alla skincare, cercando di stare al passo con tutte le tendenze del momento. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - La skincare rende perfetto l’imperfetto: ecco perché è il primo settore del beauty

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Marco Masini al Cospea Village per il firmacopie del nuovo album “Perfetto imperfetto”Il cantautore toscano incontra i fan venerdì 27 marzo alle 18 nella galleria del centro commerciale di Terni.

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