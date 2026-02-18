Il look del giorno con la camicia a pois e i pantaloni a zampa d'elefente

Nella moda, la camicia a pois e i pantaloni a zampa d’elefante hanno conquistato le strade di Milano, portando un tocco retrò tra le tendenze di primavera e estate 2026. Le persone scelgono questi capi per il loro stile fresco e audace, spesso abbinandoli con accessori minimalisti per evitare eccessi. Un esempio concreto arriva da un giovane influencer che ha sfoggiato questa combinazione durante una passeggiata nel centro storico, attirando l’attenzione di molti passanti.

T ra le stampe che stanno ridefinendo l'alfabeto della Primavera-Estate 2026, i pois giocano una partita inaspettatamente chic. Non più solo micro, non più solo black&white: diventano oversize, si posano su fondi burro, grigio perla, blu notte, abbinandosi un po' con tutto. La tendenza nella tendenza? La camicia a pois. Come abbinare gli stivaletti pitonati: 5 look di tendenza X Portata sotto tailleur rilassati o lasciata sbottonata sopra un tank minimal, è il capo da riscoprire nei prossimi mesi. Un dettaglio grafico che fa la differenza. Dove l'abbiamo già vista. La camicia a pois non nasce romantica, anche se l'immaginario collettivo tende a raccontarla così.