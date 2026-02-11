Ho sparato io a Sergiu Tarna | Salvagno confessa l'omicidio del 25enne resta il giallo del video hot

Dopo cinque ore di interrogatorio nel carcere di Verona, Riccardo Salvagno ha confessato di aver ucciso Sergiu Tarna. L’uomo ha ammesso di essere stato lui a sparare al 25enne, ma resta ancora da chiarire il motivo e i dettagli di quella sera. Intanto, si indaga anche sul video hot che potrebbe essere collegato al caso.

Dopo cinque ore d’interrogatorio nel carcere di Verona, Riccardo Salvagno ha ammesso di aver ucciso il 25enne Sergiu Tarna. Resta il giallo del movente e il ruolo svolto dal presunto complice.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Sergiu Tarna

Riccardo Salvagno, l’ex vigile di Venezia, ha confessato di aver sparato a Sergiu Tarna.

In questo video, Lady Bruneth si confronta con il vigile Salvagno davanti ai Carabinieri, in relazione alla vicenda di Sergiu Tarna.

Ultime notizie su Sergiu Tarna

Riccardo Salvagno, l'ex vigile confessa: «Ho sparato io a Sergiu Tarna»VENEZIA - «Ho premuto io il grilletto, ma non è stata un’esecuzione». Le minacce, le urla, il tentativo di fuga, la ricerca spasmodica nei due cellulari, il buio dei ... ilgazzettino.it

Omicidio del barman, il vigile confessa il delitto e il movente: «Ho sparato io a Sergiu ma il colpo è partito per sbaglio, ero ricattato per il video con la escort trans»Nella notte tra il 30 e il 31 dicembre Sergiu Tarna di 25 anni è stato ucciso a Mira, nel Veneziano, con un colpo di pistola. Sono indagati per l’omicidio il vigile Riccardo Salvagno, di 40 anni e And ... corrieredelveneto.corriere.it

