Il garage trasformato in officina abusiva rischio per i rifiuti speciali | scatta la maxi multa

Da ferraratoday.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 28 aprile, i carabinieri di Lagosanto, insieme ai militari del Nucleo Forestale di Comacchio, hanno scoperto un’officina meccanica all’interno di un garage trasformato illegalmente. Durante le verifiche, è stato riscontrato che l’attività si svolgeva senza i permessi necessari, con rischi legati alla gestione dei rifiuti speciali prodotti. È stata applicata una multa significativa per violazioni di norme ambientali e amministrative.

Un garage trasformato in un’officina, ovviamente senza permessi. Nel pomeriggio di martedì 28 aprile, i carabinieri di Lagosanto, a conclusione di un’articolata attività di verifica condotta congiuntamente ai militari del Nucleo Forestale di Comacchio, hanno individuato un’officina meccanica.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Notizie correlate

Rifiuti speciali e pericolosi, officina abusiva scoperta a Delianuova: scatta una denunciaAl termine delle verifiche dei carabinieri, l’intera area è stata sequestrata insieme ai rifiuti presenti.

Villaricca, garage trasformato in officina abusiva: arrestato 44enneL’officina abusiva è stata sequestrata, la campagna esterna è stata trasformata in una vera e propria discarica a cielo aperto In un garage di...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Studio Aperto MAG: Sapevate Che? S-Klub Mercedes, il garage che produce auto di lusso Video; Firefly illumina la Brera con Glow Rod Garage: l’elettrico reinterpreta la cultura hot rod; Cocaina nel garage: blitz della polizia a Villa Rosa; DALLA STRADA AL GARAGE DELLO SPACCIO: COPPIA ARRESTATA, SEQUESTRATI DROGA E CONTANTI NEL TERAMANO.

il garage trasformato inSarnico, 22enne arrestato: nel garage nascondeva 10 milioni di euro di cocainaUn garage trasformato in un deposito di droga. Tanta droga. E' quanto hanno scoperto i militari della Guardia di Finanza di Brescia, che nei giorni scorsi ... bsnews.it

Villaricca, garage trasformato in officina abusiva: carabinieri arrestano 44enneVillaricca, i carabinieri della locale stazione pattugliano le strade quando in via Corigliano notano quello che all’apparenza sembra un garage abbandonato. C’è una piccola strada sterrata che porta ... ilmattino.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.