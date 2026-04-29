Il garage trasformato in officina abusiva rischio per i rifiuti speciali | scatta la maxi multa

Martedì 28 aprile, i carabinieri di Lagosanto, insieme ai militari del Nucleo Forestale di Comacchio, hanno scoperto un’officina meccanica all’interno di un garage trasformato illegalmente. Durante le verifiche, è stato riscontrato che l’attività si svolgeva senza i permessi necessari, con rischi legati alla gestione dei rifiuti speciali prodotti. È stata applicata una multa significativa per violazioni di norme ambientali e amministrative.

Un garage trasformato in un’officina, ovviamente senza permessi. Nel pomeriggio di martedì 28 aprile, i carabinieri di Lagosanto, a conclusione di un’articolata attività di verifica condotta congiuntamente ai militari del Nucleo Forestale di Comacchio, hanno individuato un’officina meccanica.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Rifiuti speciali e pericolosi, officina abusiva scoperta a Delianuova: scatta una denunciaAl termine delle verifiche dei carabinieri, l’intera area è stata sequestrata insieme ai rifiuti presenti. Villaricca, garage trasformato in officina abusiva: arrestato 44enneL’officina abusiva è stata sequestrata, la campagna esterna è stata trasformata in una vera e propria discarica a cielo aperto In un garage di... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Studio Aperto MAG: Sapevate Che? S-Klub Mercedes, il garage che produce auto di lusso Video; Firefly illumina la Brera con Glow Rod Garage: l’elettrico reinterpreta la cultura hot rod; Cocaina nel garage: blitz della polizia a Villa Rosa; DALLA STRADA AL GARAGE DELLO SPACCIO: COPPIA ARRESTATA, SEQUESTRATI DROGA E CONTANTI NEL TERAMANO. Sarnico, 22enne arrestato: nel garage nascondeva 10 milioni di euro di cocainaUn garage trasformato in un deposito di droga. Tanta droga. E' quanto hanno scoperto i militari della Guardia di Finanza di Brescia, che nei giorni scorsi ... bsnews.it Villaricca, garage trasformato in officina abusiva: carabinieri arrestano 44enneVillaricca, i carabinieri della locale stazione pattugliano le strade quando in via Corigliano notano quello che all’apparenza sembra un garage abbandonato. C’è una piccola strada sterrata che porta ... ilmattino.it Ripubblico perché non ho ricevuto proposte.. arredo per giardino moderno e garage trasformato in portico in legno - facebook.com facebook