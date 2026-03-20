Un uomo di 44 anni è stato arrestato a Villaricca per aver trasformato un garage in un’officina abusiva. L’attività illegale è stata scoperta e sequestrata, mentre l’area esterna è stata trasformata in una discarica a cielo aperto. Le autorità hanno messo sotto sequestro l’intera struttura e i materiali presenti.

L’officina abusiva è stata sequestrata, la campagna esterna è stata trasformata in una vera e propria discarica a cielo aperto. In un garage di Villaricca i Carabinieri della locale stazione trovano una vera e propria officina abusiva e di fronte una campagna trasformata in una discarica a cielo aperto. Il tutto è stato scoperto pattugliando le strade della città, i militari hanno notato un garage abbandonato ma avvicinandosi alla porta hanno notato una vera e propria officina con materiale usato per l’attività, banchi da lavoro e scaffali disordinati. Il titolare ha provato a dire ai carabinieri che erano oggetti personali ma questo non è bastato, il locale è stato sequestrato mentre il 44enne incensurato è stato arrestato per reati ambientali ed è in attesa di giudizio. 🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - Villaricca, garage trasformato in officina abusiva: arrestato 44enne

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