I Magnifici 7 torna sugli schermi | in arrivo una serie ispirata al film cult

Matt Dillon è stato annunciato come primo protagonista del progetto targato MGM+ che si basa sul cult cinematografico degli anni '60. I magnifici Sette, uno dei classici del cinema western, tornerà nuovamente sugli schermi. Il film degli anni '60 con star Yul Brynner sarà infatti alla base di una nuova serie composta da otto episodi e prodotta per MGM+. Tra i protagonisti del progetto destinato alla tv, che verrà sviluppata da Tim Kring (il creatore di Heroes), ci sarà Matt Dillon. L'attore avrà la parte di Chris Adams, che diventa il leader di sette pistoleri che decidono di proteggere un gruppo di innocenti dai piani di un proprietario terriero che vuole rubare la loro terra. I protagonisti si preparano per difendere gli abitanti nonostante possa sembrare una missione impossibile, oltre a chiedersi se sia accettabile usare la violenza per difendere delle persone la cui fede si basa, al contrario, sulla non violenza. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

