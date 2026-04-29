Il Fanfulla conteso da tutti Tra nuovi ed ex dirigenti ora spunta Italent Fitness

In casa Fanfulla si susseguono tensioni e dispute tra i diversi membri della dirigenza, con ricorsi e assemblee che hanno accentuato lo scontro interno. Recentemente, si è aggiunta alla vicenda anche Italent Fitness, che ora compare come nuovo soggetto coinvolto nella disputa. Nonostante le difficoltà, alcune segnali indicano una possibile svolta favorevole.

Bufera in casa Fanfulla, tra ricorsi, assemble e scontri interni. Ma qualcosa si muove in positivo per il futuro bianconero: la società Italent Fitness ha annunciato la disponibilità a entrare in gioco, con l’idea di costruire una realtà nuova, fondata su investimenti, organizzazione strategica e settore giovanile. Il club è reduce da una stagione fallimentare culminata con la retrocessione in Promozione. "Il Fanfulla non può essere ridotto a terreno di scontro personale – spiega la società di via XX Settembre –. Non è una proprietà da contendere né un simbolo da utilizzare nelle rispettive narrazioni. È una realtà storica del calcio lombardo, un patrimonio sportivo e sociale che appartiene alla comunità lodigiana".🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il Fanfulla conteso da tutti. Tra nuovi ed ex dirigenti ora spunta Italent Fitness Notizie correlate Leggi anche: Presidente FIGC, corsa aperta per il dopo Gravina: tra Malagò ed Abete, spunta anche l’ipotesi Del Piero! Tutti i nomi Un salto di sessanta minuti che segna il confine tra inverno ed estate: quando fare il cambio dell'ora e tutti i vantaggiC’è un sabato sera alla fine di marzo che, ogni anno, torna a rubarci un’ora di sonno, restituendocela sotto forma di tramonti più lunghi.