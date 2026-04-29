Il sequel de Il diavolo veste Prada si concentra principalmente sugli aspetti estetici e stilistici, con un’attenzione particolare alla moda. Meryl Streep interpreta ancora il suo ruolo, ma il film risulta meno incisivo rispetto al primo. Nel doppiaggio italiano si nota un tono più leggero, mentre la narrazione riflette le trasformazioni del panorama giornalistico, segnato da chiusure di testate, ridimensionamenti e una forte attenzione ai click.

Meryl Streep è sempre Meryl Streep, ma Il diavolo veste Prada 2 ha poco di diabolico. A esserlo è il doppiaggio italiano, come pure l’epoca vissuta attualmente dalla stampa e dal giornalismo, ben fotografata dal film, tra chiusure, ridimensionamenti e testate appese a un futile click. Il ritorno di Miranda Priestly sarà un orgasmo per i fashion addicted; per i cinefili, invece, probabilmente solo una commediola in più. Dal 29 aprile la cinema. Stanley Tucci e Anne Hathaway ne “Il diavolo veste Prada 2” (Photo by Macall Polay 20th Century Studios) Teneramente Miranda. 20 anni dopo Il diavolo veste Prada, David Frankel torna sul suo set patinato, tra look destinati a mandare in visibilio gli appassionati di moda.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Il diavolo veste Prada 2: un tripudio fashion poco da cinefili

Il Diavolo Veste Prada 2 | Trailer Finale

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Il Messaggero. . Il Diavolo veste Prada 2 è un prodotto piacevole che ripropone, in grande, gli stessi elementi che hanno fatto il successo del primo film, senza però ignorare il tempo che passa (non solo per i protagonisti, ma anche per il pubblico). «Tutti voglio - facebook.com facebook

Vent’anni dopo, Il Diavolo veste Prada 2 torna nelle sale. Il giornalismo cartaceo affonda, Miranda vola in Economy, ma il Diavolo è sempre diabolicamente sé stesso. E Meryl Streep ha un’idea molto precisa sul perché continuiamo ad amarla x.com