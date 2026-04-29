Il cuore della Valmarecchia si tinge di rosso | quattro giornate per la storica Festa dal Zarisi

Da venerdì 29 maggio a lunedì 1 giugno, Pietracuta ospiterà la tradizionale Festa dal Zarisi, una manifestazione che ogni anno richiama numerosi visitatori per celebrare le ciliegie, frutto simbolo della zona. L’evento, in programma da oltre quarant’anni, si svolge nel cuore della Valmarecchia e prevede quattro giorni di iniziative dedicate alla frutta, con esposizioni, degustazioni e momenti di intrattenimento. La festa rappresenta un appuntamento consolidato nel calendario locale.

Da venerdì 29 maggio a lunedì 1 giugno, torna l'appuntamento più dolce della primavera romagnola. Pietracuta si prepara a riabbracciare la sua Sagra delle Ciliegie, l’evento che dal 1976 celebra il frutto simbolo del territorio e che per l'edizione di quest'anno ha deciso di allungare i.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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