Il litorale cilentano si appresta a ospitare un evento di tre giorni dedicato alla danza acrobatica, intitolato “Aerial Welcome Summer”. L’evento coinvolge artisti e appassionati provenienti da diverse parti del paese, attirando l’attenzione sulla scena nazionale di questa disciplina. La manifestazione si svolge in diverse location lungo la costa, offrendo spettacoli, workshop e incontri con professionisti del settore.

Tempo di lettura: 2 minuti Il litorale cilentano si prepara a diventare il cuore pulsante della danza acrobatica nazionale. Dal 15 al 17 maggio prossimi, l’hotel Torre Oliva di Policastro Bussentino ospiterà la terza edizione di “Aerial Welcome Summer”, un evento unico che richiama atleti e appassionati da ogni parte d’Italia per celebrare l’unione tra discipline aeree e natura. La manifestazione, che si svolgerà in una prestigiosa struttura a quattro stelle affacciata sul mare, offre un programma intensivo di lezioni all’aperto di tessuto aereo, pole dance e cerchio, permettendo ai partecipanti di allenarsi con una vista mozzafiato. L’evento, organizzato dall’Asd Dance 2 Be, si distingue per la qualità dell’offerta didattica, che vede il coinvolgimento di alcune tra le migliori scuole e i più rinomati maestri del settore.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Il Cilento capitale della danza acrobatica: tre giorni con “Aerial Welcome Summer”

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