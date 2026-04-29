Il cerchio dei foulard - Workshop creativo

Si svolge un workshop creativo ad ingresso libero dedicato all'uso del foulard, che offre l'opportunità di scoprire diversi modi di indossarlo, non solo al collo. Durante l'evento, i partecipanti potranno esplorare tecniche e stili diversi per valorizzare questo accessorio. L'iniziativa mira a fornire idee nuove e pratiche per utilizzare il foulard in modo originale e versatile.

Un workshop creativo ad ingresso libero nel quale impareremo modi nuovi e diversi di portare il foulard.non solo al collo. Giuditta, consulente d'immagine, conduce questo laboratorio nel quale potrai sperimentare in diretta modalità creative di portare i foulard!Potrai anche provare i numerosi e.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Paint with wine – Mini Polaroid edition | Workshop creativoUn pomeriggio creativo tra acquerelli e vino, dove ogni dettaglio diventa un piccolo ricordo da portare con te. Crea la tua vision board | Workshop creativo al femminileRitaglia immagini, parole e colori che parlano al tuo cuore, mescola sogni, passioni ed emozioni e dai vita a un collage unico e personale.