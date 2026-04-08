Paint with wine – Mini Polaroid edition | Workshop creativo
Si svolge un workshop che combina pittura ad acquerello e degustazione di vino, offrendo ai partecipanti l’opportunità di esprimersi artisticamente in un pomeriggio dedicato alla creatività. Durante l’evento, si utilizza una mini Polaroid per immortalare i momenti più significativi, creando ricordi visivi da portare a casa. L’attività si svolge in un’atmosfera informale, invitando gli appassionati a sperimentare tecniche artistiche e a condividere un’esperienza conviviale.
Un pomeriggio creativo tra acquerelli e vino, dove ogni dettaglio diventa un piccolo ricordo da portare con te. Un’esperienza artistica rilassante in cui realizzare mini polaroid acquerellate, lasciandoti ispirare da emozioni, immagini e colori. con un tocco speciale: per dipingere non userai gli. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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