Il capo di Stato Maggiore della Difesa a Brindisi | l’incontro con il sindaco Marchionna

Il capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Luciano Antonio Portolano, si è recato questa mattina a Brindisi, dove ha incontrato il sindaco Giuseppe Marchionna. L'incontro si è svolto in un contesto istituzionale e ha visto confronti sulle attività e le presenza delle forze armate nella zona. La visita si inserisce in un calendario di incontri ufficiali nella regione.

Il capo di Stato maggiore della difesa, generale Luciano Antonio Portolano, ha incontrato stamattina il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna. L’alto ufficiale, secondo nella catena di comando delle forze armate, dopo il presidente della repubblica, è arrivato a Brindisi a bordo di un.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Il Capo di Stato maggiore della Marina Bergotto avverte: «La difesa di Hormuz non è a rischio zero»L’Italia con Regno Unito, Francia, Germania, Paesi Bassi e Giappone ha denunciato gli attacchi contro navi commerciali nel Golfo Persico e la... L’ex capo di stato maggiore della Difesa Camporini: «La Nato sopravvive anche senza gli Stati Uniti»L’ipotesi dell’uscita degli Stati Uniti dalla Nato avanzata da Donald Trump, se fosse confermata, non avrebbe conseguenze catastrofiche e “l’Alleanza... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Il Capo di Stato Maggiore della Marina: Pianificato l’invio di 4 navi a Hormuz; Marina militare: 'Pronti a sminare Hormuz, ma a fine guerra'; L’Italia prepara la missione: Nello Stretto di Hormuz quattro navi quando la guerra sarà finita; Il 148° Senior Course del NATO Defence College in visita al COVI. Marina Militare, le linee programmatiche del Capo di Stato maggiore Berutti Bergotto 2026/2027Audizione della Marina Militare in Senato: l’ammiraglio Giuseppe Berutti Bergotto illustra linee programmatiche, missioni 2026-2027, droni, fondali sottomarini, personale, cyber e sicurezza nel Medite ... infodifesa.it Il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito in visita al Giordani di CasertaCASERTA – Mattinata speciale quella vissuta dagli allievi del Francesco Giordani. Lo storico istituto ha ospitato, infatti, il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, il Generale di Corpo d’Armata Car ... ecodicaserta.it Secondo lo Stato Maggiore della Difesa, «la cessione consente di evitare rilevanti costi di mantenimento attualmente sostenuti dalla Marina Militare, che per l’anno 2025 sono stati quantificati in circa 5 miliardi di euro, principalmente riconducibili a consumi di - facebook.com facebook Roma Presso lo Stato Maggiore della Difesa, il Sottufficiale di Corpo della Difesa, 1° Luogotenente Fabio Albano, ha incontrato il NATO Allied Command Transformation Command Senior Enlisted Leader, Sergeant Major Remigius Katinas, per un confronto x.com