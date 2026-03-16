Veronica Berti Bocelli | Quella volta in cui Andrea finì per sbaglio nella stanza della regina Elisabetta La nostra storia è iniziata in pochi minuti Oggi il vero lusso è il tempo per chi amo

Da vanityfair.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Veronica Berti Bocelli rivela un episodio in cui Andrea Bocelli si ritrovò per errore nella stanza della regina Elisabetta. Racconta che la loro storia è iniziata in pochi minuti e che oggi il valore più grande è il tempo da dedicare alle persone care. A Milano, tra arte e champagne, si confida a Vanity Fair parlando di amore, di un 2026 ricco di eventi internazionali e di progetti futuri.

Nel cuore di Milano, tra arte contemporanea e champagne, Veronica Bocelli si racconta a Vanity Fair: il vero lusso è il tempo, l’amore con Andrea era destino e un 2026 tra Olimpiadi, grandi palcoscenici e nuovi progetti internazionali. Il ricordo più divertente? Quella volta con la regina Elisabetta. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Veronica Berti Bocelli: «Quella volta in cui Andrea finì per sbaglio nella stanza della regina Elisabetta. La nostra storia è iniziata in pochi minuti. Oggi il vero lusso è il tempo per chi amo»

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