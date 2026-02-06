Giappone al voto per la Camera Bassa | ecco perché la premier Takaichi vincerà con l’appoggio anche dei più giovani

Questa mattina si sono aperti i seggi in Giappone per le elezioni alla Camera Bassa. Takaichi Sanae, la prima donna a guidare il governo, sembra destinata a vincere, grazie anche all’appoggio di molti giovani. La premier punta a ottenere la maggioranza e a consolidare il suo ruolo. La campagna elettorale si è concentrata molto sull’energia e le riforme, temi che hanno coinvolto anche chi di solito si tiene lontano dalla politica. Restano da vedere i risultati, ma le previsioni sono a favore di Takaichi.

È quasi certo che la prima ministra giapponese Takaichi Sanae (prima donna leader del governo nipponico) riuscirà nello scopo che si è prefissa, ovvero ottenere la maggioranza dei consensi. Così il partito che lei guida, l’LDP e il recente coalizzatosi Nippon Ishin, potranno decidere indisturbati, almeno nella Camera Bassa, proprio grazie alle che si svolgeranno domenica 8 febbraio. I media sottolineano l’enorme appoggio che Takaichi sta ricevendo da cittadine e cittadini, specialmente per quanto riguarda la fascia under 35, e sarebbe interessante capire le ragioni di tale successo da parte dei più giovani. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Giappone al voto per la Camera Bassa: ecco perché la premier Takaichi vincerà con l’appoggio anche dei più giovani Approfondimenti su Giappone Camera Bassa Giappone, la premier Takaichi scioglie la Camera bassa: elezioni anticipate l’8 febbraio Il Giappone annuncia elezioni anticipate per la Camera bassa, previste l’8 febbraio, dopo la decisione della premier Takaichi di sciogliere il parlamento. Giappone di corsa al voto: perché Sanae Takaichi scommette tutto sull'8 febbraio Il Giappone si appresta a tornare alle urne l’8 febbraio, in un contesto politico inedito e rapido. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Giappone Camera Bassa Argomenti discussi: Giappone al voto: Takaichi cresce nei sondaggi, ma resta incertezza - pagina 6; Elezioni anticipate in Giappone 2026: i candidati, i sondaggi e lo scenario politico; Elezioni Giappone 2026, perché si va al voto e chi sono i favoriti; Takaichi cerca il mandato popolare. Giappone al voto per la Camera Bassa: ecco perché la premier Takaichi vincerà con l’appoggio anche dei più giovaniÈ quasi certo che la prima ministra giapponese Takaichi Sanae (prima donna leader del governo nipponico) riuscirà nello scopo che si è prefissa, ovvero ... ilfattoquotidiano.it SCHEDA = Giappone al voto, Takaichi vuole prendersi tuttoUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it Buonasera a tutti, sto rendendo una vacuchef40 appena acquistata perché la camera é davvero bassa (non ci sta nemmeno una tazza di caffè). Stavo vedendo dei video sulle Vevor che hanno per l appunto la “campana” rialzata e ci vengono inseriti sotto bar facebook Giappone: la premier Takaichi scioglie la Camera bassa, elezioni anticipate l'8 febbraio x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.