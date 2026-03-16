E i vincitori del premio per il miglior orologio da Oscar sono…

A meno di un’ora dall’inizio della cerimonia degli Oscar 2026, si è notato come alcuni degli outfit più originali includessero orologi da donna indossati da uomini. Tra i partecipanti, diversi hanno scelto modelli di marca nota, esibendoli sui polsi in modo visibile mentre si preparavano al red carpet. La scelta di accessori ha attirato l’attenzione tra i look più curati e stilosi della serata.

L'orologio da Oscar è. A meno di un’ora dall’inizio del red carpet degli Oscar 2026, una tendenza era già chiarissima: alcuni dei look più interessanti in fatto di orologi arrivavano da uomini che indossavano modelli da donna. Hudson Williams ha aperto la serata, Mason Thames ha proseguito con un minuscolo TAG Heuer Link e poi Shaboozey ha alzato decisamente l’asticella con un Chopard spettacolare. Mentre nomi del calibro di Michael B. Jordan e Pedro Pascal aggiungevano i loro modelli mignon alla bacheca ideale intitolata Girl watches run the world, la notte più importante di Hollywood offriva anche altri pezzi notevoli. Leonardo DiCaprio, per esempio, sembra aver sviluppato una nuova ossessione per il blu ghiaccio, mentre Robert Pattinson aveva letteralmente una sorpresa nascosta nella manica. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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