Aprire un’attività a 21 anni e dopo oltre mezzo secolo, per l’esattezza dopo 55 anni, essere ancora al "pezzo" con l’entusiasmo, la passione e la dedizione del primo giorno. È il messaggio che Francesco Lemmetti (nella foto), titolare del salone " Parrucchieri Image " in via Cavour 52 alle Focette, lancia proprio nel giorno del "compleanno" con il lavoro. "Quando ho iniziato – racconta Lemmetti – questo negozio era solo un sogno. Con il tempo è diventato molto di più, un luogo di fiducia, di incontro, di sorrisi, dove prendersi cura di sé ma anche di condividere momenti di vita. E tutto questo è stato possibile grazie ai dipendenti, ai collaboratori e alla cliente".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I primi 50 anni di "Image". L’entusiasmo di Lemmetti : "Abbiamo resistito alle mode"

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