I giovani sposano il verde Record di aziende ’under’ 100mila euro per l’avvio L’open day di Coldiretti

Dal 4 maggio è possibile presentare domanda per il bando promosso nell’ambito di Giovanisì, il progetto regionale dedicato ai giovani che vogliono avviare un’attività agricola. La misura è rivolta a chi ha tra i 18 e i 40 anni e si insedia per la prima volta come capo azienda, offrendo opportunità di finanziamento per progetti imprenditoriali nel settore. Durante l’open day di Coldiretti sono stati presentati anche i dati sulle aziende avviate con investimenti inferiori ai 100mila euro.

Dal 4 maggio i giovani tra i 18 e i 40 anni, che si insediano per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capi azienda, potranno candidarsi con il proprio progetto imprenditoriale al bando promosso nell’ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani. Due gli appuntamenti calendarizzati in provincia: stamani dalle 9 alle 12 e poi dalle 15 alle 17 alla sede di Coldiretti Lucca (via Augusto Passaglia, 188) con il tecnico Davide Marchetti e lunedì 4 maggio dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17 a Lido di Camaiore (sede Coldiretti in Corte Anna Magnani) con il tecnico Veronica Giusti. L’Open Day è...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - I giovani sposano il verde. Record di aziende ’under’ 100mila euro per l’avvio. L’open day di Coldiretti Notizie correlate Guerra: aziende agricole, “rincari record fra gasolio e fertilizzanti” Coldiretti PugliaDi seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: Le aziende agricole possono registrare aumenti dei costi da 200 a 1. Leggi anche: A Pioltello riecco il "Career Day". I giovani incontrano atenei e aziende Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: I giovani sposano il verde. Record di aziende ’under’ 100mila euro per l’avvio. L’open day di Coldiretti; TonyPitony e Tommy Cash si sposano: matrimonio con omaggio a Sal Da Vinci | Video per L’Ammor; Wedding tourism in Italia, il boom grazie agli USA. Il Cdm approva il decreto lavoro. Meloni: “Raggiunto numero record di occupati” Approfondisci qui x.com Gialappa's Band. . Altro che il record mondiale di qualche giorno fa - facebook.com facebook