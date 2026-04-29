Giovedì i dipendenti di Borsa italiana hanno deciso di incrociare le braccia in protesta. La decisione arriva in risposta all’aumento dei carichi di lavoro e alle decisioni prese da sedi all’estero. Le proteste seguono una serie di tensioni legate alla gestione interna e alle relazioni sindacali, ritenute ormai insostenibili dai lavoratori. La mobilitazione interessa tutto il personale della società e si svolge in un momento di crescente preoccupazione tra i dipendenti.

“È una situazione ormai insostenibile sul piano industriale, organizzativo e delle relazioni sindacali. Da tempo si assiste infatti a un progressivo accentramento delle decisioni fuori dal Paese e a un trasferimento di competenze e know how che rischia di indebolire in modo strutturale il presidio industriale italiano”. Con questa motivazione dipendenti del Gruppo Borsa Italiana-Euronex hanno indetto per giovedì il secondo sciopero nella storia di Piazza Affari, dopo quello del 27 giugno 2024. Davanti a Palazzo Mezzanotte inizierà dalle 12.30 un presidio, organizzato dalla Fisac-Cgil, che continuerà fino alle 15. Dall’aprile 2021 Piazza Affari fa parte del circuito Euronext – guidato dalla Borsa di Parigi – che controlla le borse valori di Amsterdam, Bruxelles, Lisbona, Dublino, Oslo e Atene.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - I dipendenti di Borsa italiana in sciopero giovedì. “Crescono i carichi di lavoro e le decisioni vengono prese all’estero”

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