I 10 abiti più scandalosi della storia del Festival di Cannes

Durante il Festival di Cannes sono stati indossati alcuni degli abiti più audaci della storia della manifestazione, tra vestiti completamente nudi, scollature profonde e spacchi molto ampi. Questi look hanno attirato l’attenzione del pubblico e dei media, diventando protagonisti delle cronache della manifestazione. Le scelte di stile di alcune celebrity hanno spesso scatenato discussioni e commenti, contribuendo a rendere memorabili alcuni dei momenti più discussi dell’evento.

Naked dress, abiti con scollature e spacchi chilometrici, il Festival di Cannes: i migliori momenti di moda sensuale sulla Croisette.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - I 10 abiti più scandalosi della storia del Festival di Cannes Madame Bovary di Gustave Flaubert | Audiolibro Completo in Italiano – Parte 1 di 3 Notizie correlate Sanremo 2026, le pagelle degli abiti della serata delle Cover del Festival. Più passerella che playlist (e va bene così)Sanremo 2026, le pagelle degli abiti della serata delle Cover del Festival La quarta serata del Festival è quella che tutti aspettano con il fiato... Leggi anche: Le 3 vittorie mancate più clamorose della storia del Festival di Sanremo Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: I 10 abiti più scandalosi della storia del Festival di Cannes; Maria Carolina di Borbone, 10 look che hanno fatto la storia; Junk Kouture: l'Istituto Checchi ancora protagonista nel festival della moda sostenibile. Cannes 2025: i 10 look che ci hanno fatto battere il cuore (e evitato la noia)Jennifer Lawrence e Robert Pattinson sul red carpet di Die, My Love tra i couple look che ci hanno fatto sognare di più al Festival di Cannes (getty images) Nonostante le rigide regole di dress code ... alfemminile.com Cannes 2025, i look più belli delle star sul red carpet della serata finale del FestivalSabato 24 maggio 2025 si è svolta la serata conclusiva del Festival di Cannes 2025, con la premiazione dei film e dei protagonisti che hanno conquistato la giuria, capitanata dall'attrice francese ... gazzetta.it Animalia di Rocco Anelli approda allo Short Film Corner del Festival di Cannes 2026, confermando la presenza italiana anche negli spazi dedicati al cinema breve e alle nuove produzioni. Il cortometraggio affronta il rapporto tra uomo e natura, inserendosi in - facebook.com facebook Il Festival di Cannes ha svelato altri 16 titoli che completano la Selezione Ufficiale della 79ma edizione. Nessun italiano presente tra gli ultimi film annunciati. In concorso annunciato “Paper Tiger” di James Gray con Scarlett Johansson, Adam Driver e Miles Tel x.com