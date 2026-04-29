L'Assemblea delle Nazioni Unite ha approvato la creazione di una nuova forza multinazionale con l'obiettivo di stabilizzare Haiti, dove le gang armate dominano ampie zone della capitale. La situazione nel paese rimane critica, con il governo che fatica a mantenere il controllo e le aree urbane sotto il dominio di gruppi armati. La decisione dell'ONU arriva mentre la crisi politica e sicurezza continua a peggiorare.

Totalmente fuori dal radar dei grandi media internazionali l’isola caraibica di Haiti rimane in una situazione drammatica, dove le gang restano padrone del paese. Il rappresentante speciale delle Nazioni Unite per Haiti ha annunciato che una nuova forza multinazionale per combattere le bande criminali sarà dispiegata gradualmente nei prossimi mesi. Questa Forza di Repressione delle gang inizierà a sostituire l'attuale Missione multinazionale a supporto della polizia haitiana, con l'obiettivo di ristabilire l’ordine e soprattutto il monopolio della forza da parte del governo di Port au Prince. Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato un nuovo dispiegamento di 5.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Haiti, tra gang e vuoto di potere: la sfida impossibile della transizione

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