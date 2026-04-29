Gutenberg prevenzione al top | Formazione e aggiornamento per la sicurezza dei pazienti

Gutenberg, azienda italiana specializzata nella prevenzione e gestione del rischio clinico, ha annunciato l’importanza di investire in formazione e aggiornamento per migliorare la sicurezza dei pazienti. La società sottolinea che la tutela della salute si basa su un impegno condiviso tra operatori e strutture sanitarie. La strategia si concentra sulla riduzione degli incidenti e sull’ottimizzazione delle pratiche cliniche attraverso interventi formativi mirati.

"La salute è un accordo di tutto l’insieme". E’ la mission di Gutenberg, società italiana leader nella prevenzione e gestione del rischio clinico. Promuove e sviluppa ricerche strategiche finalizzate alla formazione. In un quadro di professionalità, competenza ed esperienza. Gutenberg organizza dal 2006 il "Forum risk management in sanità", diventato nel tempo un appuntamento irrinunciabile per la comunità scientifica italiana e internazionale; punto di raccordo tra ricerca d’eccellenza, fattibilità e formazione all’avanguardia. "Il Forum risk management in sanità – spiega Vasco Giannotti, presidente del Forum – in questi 20 anni è sempre...🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Gutenberg, prevenzione al top: "Formazione e aggiornamento per la sicurezza dei pazienti" Notizie correlate Sicurezza sul lavoro: la prima misura di prevenzione è la formazioneIn un contesto economico sempre più complesso e regolamentato, la sicurezza sul lavoro non rappresenta… Per la febbre nei bambini, al Policlinico di... Tumori, la prevenzione salva un terzo dei pazienti: 200 studenti a lezione con i medici del Morgagni-PierantoniMangiare in modo equilibrato, non fumare, praticare una regolare attività fisica: eccole le pietre miliari della prevenzione primaria.