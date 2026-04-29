GUIDA TV 29 APRILE 2026 | GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALI
Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rete Orario Programma Descrizione Rai1 21:30 23:50 Siamo Danza Porta a Porta Show Talk Show Rai2 21:20 00:00 Mare Fuori 6 new Vite Sulla Linea di Confine Serie Tv Doc. Rai3 21:15 00:00 Chi l’ha Visto? Tg3 Linea Notte Inchieste Notiziario Rete 4 21:30 00:55 Realpolitik Una Figlia in Vendita Talk Show Film Canale 5 21:50 01:05 TIM Battiti Live Spring new Tg5 Musica Notiziario Italia 1 21:30 23:50 Operazione Kandahar 1ªTv Codice 999 Film Film La7 21:15 23:35 Una Giornata Particolare Whiplash Doc Film Tv8 21:35 23:00 4 Ristoranti 1ªTv Tv8 Champions Night Talent Talk Show Nove 21:30 23:30 Ma.🔗 Leggi su Bubinoblog
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