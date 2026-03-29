GUIDA TV 29 MARZO 2026 | GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALI

Da bubinoblog 29 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco la guida tv per la sera del 29 marzo 2026, con programmi trasmessi da Rai, Mediaset, La7, Discovery e altre emittenti. La sezione propone un elenco di show, film e approfondimenti disponibili sui vari canali, permettendo agli spettatori di scegliere cosa guardare. La programmazione include diverse proposte per diversi gusti e interessi, con dettagli sui programmi in onda e gli orari di trasmissione.

Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rete Orario Programma Descrizione Rai1 21:30 23:40 Imma Tataranni 5 finale di stagione Speciale Tg1 Serie Tv Rubrica Rai2 21:00 00:15 BellaMa’: Per Sempre Gino La Nuova DS Show Talk Show Rai3 21:20 23:15 PresaDiretta Illuminate Inchieste Inchieste Rete 4 21:30 00:55 Fuori dal Coro Gold: La Grande Truffa Talk Show Film Canale 5 21:50 00:45 Chi Vuol Essere Milionario: Il Torneo ultima puntata Tg5 Game Show Notiziario Italia 1 21:10 01:25 Le Iene Presentano: Inside Ancora Auguri per la Tua Morte Inchieste Film La7. 🔗 Leggi su Bubinoblog

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