‘Guida ai David’ | ‘Cinque secondi’ brilla in quattro principali categorie

Durante la 71ª edizione dei David di Donatello, tra i film candidati si distingue Cinque secondi, diretto da Paolo Virzì. Il film ha ottenuto riconoscimenti in quattro delle principali categorie. Tra gli attori protagonisti, Valerio Mastandrea, noto per altri lavori come Perfetti sconosciuti e Diabolik, ha offerto una delle interpretazioni più apprezzate. La pellicola ha suscitato interesse per le sue candidature e la presenza tra i favoriti della manifestazione.

Tra i titoli in gara alla 71esima edizione dei David di Donatello spicca il film Cinque secondi, diretto da Paolo Virzì, con la meravigliosa interpretazione di Valerio Mastandrea ( Perfetti sconosciuti, Diabolik ). La storia di un padre, la storia di Adriano. La sinossi di Cinque secondi recita così: Adriano Sereni è un cinquantenne che vive da recluso dentro un’ex scuderia. Non fa entrare in casa nessuno e si ciba solo di scatolette che abbandona in giro per la sua disordinata dimora. Non si lava praticamente più e “puzzicchia”, come dice la sua amica Giuliana Marziali, che è stata sua socia in un importante studio legale: perché Adriano era un avvocato di successo, prima che un tragico evento gli spezzasse la vita in due.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - ‘Guida ai David’: ‘Cinque secondi’ brilla in quattro principali categorie The Sea Mystery by Freeman Wills Crofts | Inspector French Mystery Audiobook Notizie correlate Guida ai David: ‘Le assaggiatrici’ concorre in ben 13 categorieInauguriamo così la rubricaGuida ai David, per prepararci al meglio alla 71esima edizione dei David di Donatello, che si terranno il 6 maggio a... Guida ai David: la dura verità in ’40 secondi’ concorre con 5 candidatureIl film 40 secondi si aggiudica un posto speciale alla 71esima dei David di Donatello. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Milano Film Fest: Valeria Bruni Tedeschi e Margherita Vicario alla guida delle giurie della 2a edizione; Cosa vedere alle 5Vie: design di ricerca nella vecchia Milano; Workday Stock Hits a Five-Year Low as $400 Million in AI ARR Goes Unnoticed; Migliori SSD interni per PS5 (aprile 2026). Guida ai David: la dura verità in '40 secondi' concorre con 5 candidatureIl film 40 secondi si aggiudica un posto speciale alla 71esima dei David di ... msn.com Guida alla penultima di Serie B: tutti in campo il 1° Maggio. Venezia ormai in A, Samp quasi salva - facebook.com facebook Guida alla penultima di #SerieB: tutti in campo il 1° Maggio. #Venezia ormai in A, #Samp quasi salva x.com