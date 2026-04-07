Il film 40 secondi si aggiudica un posto speciale alla 71esima dei David di Donatello. Non solo per le cinque candidature, celebrative della sceneggiatura e della regia, ma per il messaggio di forte consapevolezza diretto ai giovani. Un baluardo luminoso contro la violenza e il bullismo, con la commovente storia di Willy. Le coordinate tecniche di ’40 secondi’. È ispirato all’omonimo libro della giornalista e saggista Federica Angeli sulla storia realmente accaduta di Willy Monteiro Duarte, ragazzo italiano figlio di capoverdiani, medaglia d’oro al valore civile alla memoria, vittima di omicidio a seguito di un pestaggio compiuto dai fratelli Gabriele e Marco Bianchi, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia, condannati rispettivamente all’ergastolo e a ventotto, ventuno e ventiquattro anni di reclusione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Guida ai David: la dura verità in ’40 secondi’ concorre con 5 candidature

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