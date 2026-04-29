Nelle ultime settimane si sono registrati aumenti dei costi legati alla produzione di farmaci e materiali correlati. I rincari variano dal 5 al 25% e riguardano sia i principi attivi che componenti come tubetti, plastica e vetro. La situazione si inserisce in un contesto di tensioni legate al conflitto in Iran, che ha contribuito ad amplificare le difficoltà nel settore farmaceutico.

“La situazione non è rosea: nelle ultime settimane abbiamo ricevuto richieste di aumenti di costi che vanno dal 5 al 25% per principi attivi, ma anche materiali come tubetti, plastica e vetro”. A dirlo a LaSalute di LaPresse è Riccardo Zagaria, presidente di Egualia, associazione che riunisce le industrie produttrici di farmaci equivalenti, biosimilari e value added, alla viglia del Tavolo ad hoc convocato al ministero della Salute dal sottosegretario Marcello Gemmato. Logistica sotto pressione. Un tema evidenziato nei giorni scorsi anche da Farmindustria. A preoccupare è il rischio di carenze farmaci legato al conflitto, alla chiusura di Hormuz e ai costi dell’energia.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Guerra in Iran e farmaci, già fino a +25% aumenti per principi attivi

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