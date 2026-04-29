È stato presentato alla Pontificia Università della Santa Croce il libro “Guerra Finanziaria” di Angelo Paletta. Nel testo si analizza come l’uscita degli Emirati Arabi Uniti dall’OPEC possa influenzare i mercati finanziari, già soggetti a forti oscillazioni a causa del conflitto in Medio Oriente. La decisione degli Emirati rappresenta una variabile che si aggiunge alle tensioni attuali nel settore energetico e finanziario.

L’uscita dall’OPEC degli Emirati Arabi Uniti è un’ulteriore variabile che andrà a incidere sui mercati finanziari, già altamente volatili visto il perdurare del conflitto in medio-oriente. È una nuova componente che impatta sulla fase rialzista dei prezzi di petrolio e gas, avviata a causa del blocco navale nello stretto di Hormuz. Da tutto ciò ne consegue una crisi che sta gravando su famiglie e imprese e impone la necessità di una riflessione per definire una dottrina nazionale sulla guerra finanziaria e prepararsi così a fronteggiare le nuove minacce che si possono concretizzare in momenti di instabilità geopolitica, come quella attuale. Su questi temi, diversi esperti si sono confrontati in occasione del secondo incontro previsto nel ciclo di presentazione del nuovo libro di Angelo Paletta, “Guerra finanziaria.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Guerra Finanziaria” di Angelo Paletta presentato alla Pontificia Università della Santa Croce

Notizie correlate

Presentato “Guerra Finanziaria” di Angelo Paletta alla Pontificia Università della Santa CroceL’uscita dall’OPEC degli Emirati Arabi Uniti è un’ulteriore variabile che andrà a incidere sui mercati finanziari, già altamente volatili visto il...

“Guerra Finanziaria” di Angelo Paletta alla Pontificia Università della Santa CroceL'uscita dall'OPEC degli Emirati Arabi Uniti è un'ulteriore variabile che andrà a incidere sui mercati finanziari, già altamente volatili visto il...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Confindustria: Se la guerra dura fino a fine anno rischio crisi energetica più grave della storia; Lavoro, in Cdm sgravi per donne e giovani: stretta su contratti pirata e ok al Piano Casa; Leader Ue oggi a Cipro tra guerra in Iran, crisi energetica e bilancio; Zelensky: sospensione sanzioni Usa su petrolio russo è denaro per la guerra.

Guerra Finanziaria di Angelo Paletta, presentato alla Pontificia Università della Santa CroceAl centro del volume di Paletta la necessità di una dottrina nazionale sulla guerra finanziaria per fronteggiare minacce a infrastrutture critiche, ... affaritaliani.it

Presentato alla Camera Guerra Finanziaria, il nuovo libro di Angelo PalettaTra escalation militare e tensioni sui mercati, il saggio di Paletta accende i riflettori su una nuova frontiera del conflitto globale, quella finanziaria, e avverte: senza una strategia nazionale, ... ilgiornale.it

Se hai venduto per paura guerra. Se stai lasciando i soldi sul conto per paura di perdere. Se ti hanno consigliato prodotti GARANTITI ma che non rendono nulla. NON STAI INVESTENDO!! QUI https://bit.ly/3P6EXuD per una consulenza finanziaria con me Alf - facebook.com facebook

La guerra schianta i conti di Meloni&C. Finanza pubblica “Dfp”. L’Italia resta in infrazione e il Pil rallenta. Giorgetti attacca l’Europa: “Aiuti sull’energia o faremo da soli”. Il riarmo si allontana. @cdifoggia x.com