Guangzhou | Star Alliance svela una lounge con giardino nel T3

Star Alliance ha aperto una nuova lounge nel Terminal 3 di Guangzhou, che si estende su una superficie di 700 metri quadrati. La lounge include un’area esterna con un giardino, offrendo ai passeggeri uno spazio più ampio e naturale prima del volo. L’inaugurazione si inserisce nelle recenti iniziative di aggiornamento delle strutture aeroportuali della compagnia. La nuova lounge è disponibile per i clienti dei voli internazionali e nazionali.

? Cosa sapere Star Alliance inaugura nuova lounge con giardino di 700 metri al Terminal 3 di Guangzhou.. L'infrastruttura serve 10 compagnie partner che gestiscono 1.500 partenze settimanali nello scalo cinese.. La nuova lounge di Star Alliance presso il Terminal 3 dell’aeroporto internazionale di Guangzhou Baiyun inaugura un’era di maggiore comfort per i passeggeri, consolidando la presenza dell’alleanza in uno degli hub asiatici con la crescita più rapida. Il taglio del nastro celebra l’apertura di uno spazio strategico situato nel terminal di recente costruzione della struttura cinese. Questa inaugurazione segue quella avvenuta nel 2024, quando l’alleanza aveva aperto la sua prima lounge nella stessa area geografica, segnando un passo decisivo per la rete di servizi di Star Alliance in Asia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Guangzhou: Star Alliance svela una lounge con giardino nel T3 Notizie correlate Ita Airways entra in Star Alliance: vantaggi, lounge, Miles & More e nuove destinazioniDal 1° aprile Ita Airways è pienamente integrata nel network globale dell’Alleanza Star Alliance collegando il proprio hub di Roma Fiumicino e... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Una Hotels Scandinavia Milano svela il suo giardino nascosto; Guangzhou | Star Alliance svela una lounge con giardino nel T3. Star Alliance ha aperto la sua seconda lounge all’aeroporto di Guangzhou BaiyunTaglio del nastro per la nuova lounge Star Alliance all’aeroporto internazionale di Guangzhou Baiyun, situata nel Terminal 3 di recente apertura. travelquotidiano.com