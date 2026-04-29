Il sottosegretario Mantovano ha incontrato il ministro della giustizia, riferendo che quest'ultimo aveva pochi margini di valutazione sulla questione delle dimissioni. La discussione si è concentrata sulla richiesta di dimissioni avanzata da alcuni esponenti dell'opposizione, tra cui una figura politica nota per aver più volte ribadito questa richiesta. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sui contenuti del colloquio o sulle decisioni prese.

Non si placa il polverone di reazioni politiche sollevate dal caso Minetti. Le dichiarazioni ufficiali di esponenti politici si susseguono ai post e commenti dell’opposizione e non solo. Intanto ieri mattina il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, è stato per oltre un’ora a Palazzo Chigi e, secondo fonti di governo, ha incontrato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, per «questioni pregresse». Infatti, da quanto si è appreso il colloquio era in programma da qualche giorno e aveva a oggetto l’esame di alcuni provvedimenti in materia di giustizia. Mantovano, in serata, ha commentato: «Ciò che è nel fascicolo della Procura di Milano, che parlava di “radicale presa di distanza dal passato deviante” e faceva riferimento al figlio, lasciava pochi margini alla valutazione del ministro».🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Grazia Minetti, il disco rotto dell’opposizione: «Dimissioni»

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