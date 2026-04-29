Granfondo Riccione il via della gara da piazzale Roma | ecco il percorso e la viabilità cittadina

Domenica 3 maggio, la Granfondo Riccione prenderà il via da piazzale Roma. La gara attraverserà i borghi più caratteristici tra Romagna, Marche e la Repubblica di San Marino. La viabilità cittadina sarà interessata dalla chiusura di alcune strade e dalla presenza di mezzi di supporto lungo il percorso. La manifestazione coinvolge ciclisti provenienti da diverse regioni e mette in moto diverse attività commerciali e di servizio nel centro della città.

Conto alla rovescia per la Granfondo Riccione che domenica 3 maggio prenderà il via da piazzale Roma alla volta dei borghi più suggestivi tra Romagna, Marche e Repubblica di San Marino. La storica e attesissima cicloamatoriale, organizzata da Euro Bike Riccione e Bicifestival Riccione e promossa.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Carnevale, è il giorno della sfilata: ecco il percorso e la viabilità "Riccione Cycling Fest" il grande weekend della bici: Granfondo e percorsi gravel tra borghi, boschi, vigneti e vallateDall’1 al 3 maggio “Riccione Cycling Fest” trasforma il cuore della città in un punto di riferimento per gli appassionati di ciclismo, con tre giorni... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Riccione Cycling Fest il grande weekend della bici: Granfondo e percorsi gravel tra borghi, boschi, vigneti e vallate; Il weekend del Primo Maggio a Riccione: i sapori sul mare, l’artigianato, le mostre d’autore e la Cycling Fest con la Granfondo; GRANFONDO RICCIONE 2026, IL 3 MAGGIO TORNA LA SFIDA TRA MARE AD ENTROTERRA; Granfondo di Riccione: l’edizione 23 presentata dal patron Valeriano Pesaresi. Granfondo Riccione, domenica 3 maggio il via della gara da piazzale RomaConto alla rovescia per la Granfondo Riccione che domenica 3 maggio prenderà il via da piazzale Roma alla volta dei borghi più suggestivi tra Romagna, Marche e Repubblica di San Marino. La storica e a ... newsrimini.it Riccione, la Granfondo della continuità: 105 km tra storia e pendenzeNon è una sfida per chi cerca solo il cronometro, ma un’esperienza per chi sa leggere la strada. La 23ª edizione della Granfondo di Riccione si presenta come ... chiamamicitta.it Riccione Cycling Fest: weekend con la Granfondo e il villaggio in piazzale Ceccarini Leggi qui: https://altarimini.it/riccione-cycling-fest-weekend-con-la-granfondo-e-il-villaggio-in-piazzale-ceccarini.php - facebook.com facebook 105 km tra tecnica, ritmo e continuità #Riccione #Sport x.com