Una concorrente storica del Grande Fratello Vip ha espresso pesanti critiche nei confronti di un'ospite, definendola una grande delusione. La puntata finale dello show è prevista per il 19 maggio e promette ancora diverse sorprese. La discussione tra le partecipanti ha attirato l’attenzione dei fan e dei media, alimentando il dibattito sui rapporti all’interno della casa.

Il Grande Fratello Vip si appresta a chiudere i battenti il prossimo 19 maggio con una finale ricca di colpi di scena. Tra le protagoniste assolute di questa edizione vi è Francesca Manzini, diventata famosa in Italia per le sue imitazioni a Striscia La Notizia. In queste ore, la donna è finita al centro di un attacco da parte di una storica gieffina. Si tratta di Daniela Martani, la quale ha postato un messaggio su X contro la concorrente del Grande Fratello Vip. L'ex hostess di Alitalia ha scritto: "Cara Francesca Manzini mi chiedo spesso come mai, quando cercavi di entrare nel mondo dello spettacolo e nessuno ti dava ascolto, eravamo così vicine: pranzi insieme, tempo condiviso, io a casa tua e tu a casa mia.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Grande Fratello Vip, storica gieffina spara a zero su Francesca Manzini: “Grande delusione”

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