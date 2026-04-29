Paola Caruso, concorrente del Grande Fratello VIP, ha pubblicato il suo primo post sui social dopo la fine del reality show. La partecipazione si concluderà il 19 maggio, data prevista per la chiusura dell’edizione attuale su Canale 5. Nel suo messaggio, ha dedicato un pensiero al figlio, senza ulteriori dettagli sul contenuto.

Paola Caruso è stata tra le grandi protagoniste di questa edizione del Grande fratello vip, che chiuderà i battenti il prossimo 19 maggio sui teleschermi di Canale 5. La Bonas di Avanti un altro è stata eliminata nella puntata del 28 aprile dopo aver perso il televoto contro Lucia Ilardo ed altri inquilini. Nel corso della diretta, la donna ha emozionato il pubblico quando ha incontrato il figlio Michele, affetto da un serio problema di salute. A poche ore dall' uscita dalla casa del Grande fratello vip, ecco che Paola Caruso ha pubblicato un post nel suo profilo Instagram con una dedica per suo figlio. Nella foto si vede la donna abbracciare Michelino su di un letto con la seguente didascalia: "Dopo 42 giorni il risveglio più bello del mondo.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Grande fratello vip, Paola Caruso torna sui social: il primo post è per il figlio

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