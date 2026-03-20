Paola Caruso ha partecipato all’attuale edizione del Grande Fratello Vip, dove ieri si è aperta con alcune compagne di avventura, lasciando trasparire emozioni intense. Durante una conversazione, si è commossa e ha rivelato che il motivo principale della sua partecipazione riguarda il rapporto con il figlio. La donna si è mostrata in lacrime mentre spiegava le ragioni di questa scelta.

Paola Caruso sta partecipando all'attuale edizione del Grande Fratello Vip, ieri si è lasciata sfuggire alcune personali confidenze con alcune sue compagne di avventura. La gieffina ha rivelato il motivo che l'ha spinta a partecipare al reality condotto su Canale 5 da Ilary Blasi, senza giri di parole ha detto che lo ha fatto per il figlio. Quando era ancora molto piccolo il piccolo Michele si è sentito male durante una vacanza in Egitto, aveva la febbre molto alta e quando gli hanno fatto una puntura per farlo stare meglio gli hanno lesionato il nervo sciatico. Da quel momento è iniziato il calvario perché non riusciva più ad utilizzare la gamba. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Paola Caruso in lacrime svela perché partecipa al Grande Fratello Vip: c’entra il figlio

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Ragazzi, non voglio deludere nessuno ma Paola Caruso può mantenere questo tono di voce PER SEMPRE x.com