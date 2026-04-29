Grande Fratello Vip 2026 news ultim’ora | eliminato e nomination di ieri sera 28 aprile tredicesima puntata

Nella tredicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026, trasmessa ieri sera su Canale 5 e condotta da Ilary Blasi, sono stati annunciati l’eliminato e le nomination. La puntata ha visto la partecipazione dei concorrenti in diretta, con momenti di tensione e scelte decisive. La serata si è conclusa con l’eliminazione di uno dei concorrenti e le nomination che potrebbero influenzare le prossime puntate.

Si è da poco conclusa la tredicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026, il reality show di successo condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF VIP andata in onda martedì 28 aprile 2026 con le ultime news. GF VIP 2026, il racconto della diretta della 13a puntata di martedì 28 aprile. La tredicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026 di venerdì 24 aprile 2026 è iniziata con Ilary Blasi accolta con un coro di auguri per il suo compleanno. Si entra poi subito nel vivo con l’ingresso di Valeria Marini, ma anche le anticipazioni di una puntata che si preannuncia stellare: da Francesca Manzini ad Antonella Elia fino alla sorpresa per Paola Caruso che potrà riabbracciare il figlio.🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Grande Fratello Vip 2026, news ultim’ora: eliminato e nomination di ieri sera 28 aprile, tredicesima puntata Notizie correlate Grande Fratello Vip 2026, news ultim’ora: eliminato e nomination di ieri sera 3 aprile, sesta puntataE’ terminata la sesta puntata del Grande Fratello Vip 2026, il reality show di successo condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Grande Fratello Vip 2026, news ultim’ora: eliminato e nomination di ieri sera 7 aprile, settima puntataSi è da poco conclusa la settima puntata del Grande Fratello Vip 2026, il reality show di successo condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Grande Fratello Vip 2026, il riassunto dell'undicesima puntata; Grande Fratello Vip 2026, cos'è successo il 24 aprile: lite Marco-Alessandra; Grande Fratello Vip, le anticipazioni della puntata di oggi 22 aprile; Grande Fratello Vip 2026, dodicesima puntata: cos'è successo il 24 aprile. Grande Fratello Vip 2026: i nominati e le nomination di ieri sera 28 aprile | Video MediasetLe nomination e i nominati della puntata del 28 aprile del Grande Fratello Vip 2026: chi vuoi in finale tra Alessandra, Marco e ... superguidatv.it Grande Fratello Vip 2026, stasera su Canale 5: anticipazioni diretta di martedì 28 aprile. Nomination, eliminati e sondaggiTorna il Grande Fratello Vip 2026 di Ilary Blasi su Canale 5: dall'ingresso di Valeria Marini ad un nuovo eliminato. superguidatv.it Paola Caruso eliminata dal Grande Fratello Vip: chi è e come è andata la sua ultima puntata - facebook.com facebook Grande Fratello Vip, anticipazioni stasera 28 aprile 2026: Manzini al centro delle critiche, i sondaggi sul nuovo eliminato, le nomination x.com