Grande Fratello Vip 2026 | i nominati e le nomination di ieri sera 28 aprile | Video Mediaset

Nella casa del Grande Fratello Vip 2026, ieri sera si sono svolte le nomination, dopo che sono state eliminate le fazioni dei club economy e club gold. I concorrenti si sono confrontati in una serata caratterizzata da tensioni e confronti diretti, con alcuni di loro scelti per rischiare l’eliminazione. La puntata ha mostrato momenti di discussione tra i partecipanti, che ora si trovano tutti in gara contro gli altri.

Nella casa del Grande Fratello Vip 2026 è il momento delle nomination. Dopo la scissione e l’eliminazione dei club economy e club gold, i concorrenti sono tutti contro tutti. Nomination Grande Fratello Vip 2026 del 28 aprile 13a puntata. E’ il momento delle nomination nella casa del GF VIP 2026. Questa sera cambia ancora una volta tutto. Tutti i concorrenti arrivano nella mistery room per posizionarsi su alcune caselle: due sono gold e i concorrenti posizionati su quelle caselle dovranno prendere una decisione importante. La prima casella è di Renato, mentre la seconda capita ad Alessandra. Ilary: “ Renato ascoltami bene, tu dovrai mandare una donna al televoto così come Alessandra ”.🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Grande Fratello Vip 2026: i nominati e le nomination di ieri sera 28 aprile | Video Mediaset Grande fratello vip 2026 | Paola Caruso eliminata al televoto | nomination di ieri sera Notizie correlate Leggi anche: Grande Fratello Vip 2026: i nominati e le nomination di ieri sera 3 aprile | Video Mediaset Leggi anche: Grande Fratello Vip 2026: i nominati e le nomination di ieri sera 7 aprile | Video Mediaset Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Grande Fratello Vip 2026, il riassunto dell'undicesima puntata; Grande Fratello Vip 2026, cos'è successo il 24 aprile: lite Marco-Alessandra; Grande Fratello Vip, le anticipazioni della puntata di oggi 22 aprile; Grande Fratello Vip 2026, dodicesima puntata: cos'è successo il 24 aprile. Grande Fratello Vip 2026: i nominati e le nomination di ieri sera 28 aprile | Video MediasetLe nomination e i nominati della puntata del 28 aprile del Grande Fratello Vip 2026: chi vuoi in finale tra Alessandra, Marco e ... superguidatv.it Grande Fratello Vip 2026, stasera su Canale 5: anticipazioni diretta di martedì 28 aprile. Nomination, eliminati e sondaggiTorna il Grande Fratello Vip 2026 di Ilary Blasi su Canale 5: dall'ingresso di Valeria Marini ad un nuovo eliminato. superguidatv.it Paola Caruso eliminata dal Grande Fratello Vip: chi è e come è andata la sua ultima puntata - facebook.com facebook Grande Fratello Vip, anticipazioni stasera 28 aprile 2026: Manzini al centro delle critiche, i sondaggi sul nuovo eliminato, le nomination x.com