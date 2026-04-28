Grande Fratello Vip 2026 eliminati | chi è stato eliminato oggi 28 aprile

Da tpi.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella puntata del Grande Fratello Vip 2026 trasmessa oggi, 28 aprile, sono stati eliminati alcuni concorrenti. La trasmissione è andata in onda su Canale 5 e i nomi degli eliminati sono stati comunicati durante la diretta. Restano da scoprire i dettagli sulle modalità di voto e le altre dinamiche della puntata. L’evento si inserisce nel consueto appuntamento settimanale del reality show.

GRANDE FRATELLO VIP 2026 ELIMINATI – Chi è stato eliminato al termine della puntata del Grande Fratello Vip 2026 in onda oggi, 28 aprile 2026, su Canale 5? In aggiornamento Ma come si vota per i concorrenti del Grande Fratello Vip 2026? Per esprimere la propria preferenza verso un concorrente e permettergli di continuare a restare nella Casa, ci sono vari modi: Abbiamo visto chi è stato eliminato (eliminati) oggi dal Grande Fratello Vip 2026, ma dove vedere il reality in diretta tv e live streaming? Il Grande Fratello va in onda su Canale 5 dal 17 marzo ogni martedì e venerdì. Sarà possibile seguire il reality tutti i giorni in diretta su Mediaset Extra (canale 55 del ddt), Mediaset Infinity (sito e app) e su La5 (canale 30 del ddt) con i collegamenti in diretta (dal lunedì al venerdì alle ore 13.🔗 Leggi su Tpi.it

grande fratello vip 2026 eliminati chi 232 stato eliminato oggi 28 aprile
© Tpi.it - Grande Fratello Vip 2026, eliminati: chi è stato eliminato oggi, 28 aprile

Grande fratello vip 2026 | Paola Caruso eliminata al televoto | nomination di ieri sera

Video Grande fratello vip 2026 | Paola Caruso eliminata al televoto | nomination di ieri sera

Notizie correlate

Grande Fratello Vip 2026, eliminati: chi è stato eliminato oggi, 3 aprileGRANDE FRATELLO VIP 2026 ELIMINATI – Chi è stato eliminato al termine della puntata del Grande Fratello Vip 2026 in onda oggi, 3 aprile 2026, su...

Grande Fratello Vip 2026, eliminati: chi è stato eliminato oggi, 7 aprileGRANDE FRATELLO VIP 2026 ELIMINATI – Chi è stato eliminato al termine della puntata del Grande Fratello Vip 2026 in onda oggi, 7 aprile 2026, su...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Grande Fratello Vip 2026, le anticipazioni del 22 aprile tra le tensioni in casa e il televoto; Grande Fratello Vip, chi sono i concorrenti in nomination; Grande Fratello Vip, le anticipazioni della puntata di oggi 22 aprile; Grande Fratello Vip 2026, dodicesima puntata: cos'è successo il 24 aprile.

grande fratello vip grande fratello vip 2026Grande Fratello Vip 2026, eliminati: chi è stato eliminato oggi, 28 aprileGrande Fratello Vip 2026, eliminati: chi è stato eliminato oggi, 28 aprile. Tutte le informazioni nel dettaglio. Scopri di più ... tpi.it

grande fratello vip grande fratello vip 2026Grande Fratello Vip, sondaggi 28 aprile: chi rischia l’uscita e chi è già salvoIl Grande Fratello Vip si prepara a vivere una nuova serata decisiva. Nel corso della tredicesima puntata, in onda su Canale 5 martedì 28 aprile, uno tra Paola Caruso, Marco Berry, Alessandra Mussolin ... dilei.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.