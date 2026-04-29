GPU in pericolo? Corsair lancia il cavo con sensore anti-fusione

Corsair ha presentato il nuovo cavo PCIe 5.1 chiamato ThermalProtect, che integra un sensore termico per monitorare la temperatura durante l’uso. Il cavo ha un prezzo di circa 18 euro e include una funzione di protezione contro il surriscaldamento, progettata per prevenire danni alle schede grafiche. La novità si rivolge a utenti che vogliono controllare meglio la gestione termica dei componenti hardware.

? Cosa sapere Corsair lancia ThermalProtect, cavo PCIe 5.1 con sensore termico integrato da 18 euro.. Il dispositivo interrompe l'alimentazione alla GPU per prevenire la fusione dei connettori.. Corsair introduce sul mercato il nuovo ThermalProtect, un cavo per schede video PCIe 5.1 che utilizza un sensore termico integrato per interrompere l’energia elettrica in caso di surriscaldamento, offrendo una protezione da 18 euro contro i rischi di fusione dei connettori. La decisione dell’azienda americana arriva proprio mentre si conoscono i listini ufficiali della soluzione proposta da ASUS. Mentre la concorrente punta su un sistema basato sulla gestione del bilanciamento del carico, Corsair ha optato per una strategia più diretta e lineare: inserire un termometro all’interno dei filamenti del cavo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - GPU in pericolo? Corsair lancia il cavo con sensore anti-fusione Notizie correlate Gigabyte lancia il nuovo 1000W: sicurezza totale per le GPU moderne? Cosa sapere Gigabyte presenta il nuovo alimentatore GAMING 1000GM PG5 da 1000W con standard ATX 3. AMD lancia Lemonade: AI locale unifica CPU, GPU e NPUAMD ha lanciato Lemonade, una piattaforma open source per l’intelligenza artificiale locale che unifica lo sviluppo su CPU, GPU e NPU. Tutti gli aggiornamenti Corsair lancia un nuovo cavo smart che evita le GPU bruciateIl cavo PCIe 5.1 integra un sensore che monitora la temperatura e spegne la GPU in caso di criticità, evitando danni permanenti. tomshw.it Il cavo che 'salva' la tua GPU: Corsair ThermalProtect PCIe 5.1 è il cavo 12V-2x6 con protezione termica integrataCorsair ha presentato ThermalProtect PCIe 5.1, un cavo 12V-2x6 da 600W con sensore termico integrato che monitora la temperatura reale del connettore. In caso di surriscaldamento, invia un segnale di ... hwupgrade.it