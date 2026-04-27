Gigabyte lancia il nuovo 1000W | sicurezza totale per le GPU moderne

Gigabyte ha annunciato il lancio di un nuovo alimentatore da 1000W, il GAMING 1000GM PG5, che rispetta lo standard ATX 3.1. Il prodotto è progettato per garantire alimentazione stabile alle schede grafiche moderne, con particolare attenzione alla sicurezza e alla compatibilità. La presentazione avviene in un momento in cui le esigenze di potenza e affidabilità per i componenti hardware continuano a crescere.

? Cosa sapere Gigabyte presenta il nuovo alimentatore GAMING 1000GM PG5 da 1000W con standard ATX 3.1.. Il sistema T-Guard monitora il connettore 12V-2×6 per proteggere le GPU da anomalie termiche.. Il 27 aprile 2026 alle ore 14:01, Manolo De Agostini ha presentato i dettagli tecnici del nuovo alimentatore GIGABYTE GAMING 1000GM PG5, una soluzione da 1000W progettata per rispondere alle crescenti sollecitazioni energetiche delle moderne schede video. Il dispositivo segue lo standard ATX 3.1 e introduce il supporto PCIe 5.1, posizionandosi come un componente chiave per le configurazioni gaming di fascia alta che richiedono stabilità estrema sotto carico.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gigabyte lancia il nuovo 1000W: sicurezza totale per le GPU moderne Notizie correlate AMD lancia Lemonade: AI locale unifica CPU, GPU e NPUAMD ha lanciato Lemonade, una piattaforma open source per l’intelligenza artificiale locale che unifica lo sviluppo su CPU, GPU e NPU. Leggi anche: Sì, al glow totale: NYX lancia Fat Oil Body e il corpo diventa il nuovo highlight Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Gigabyte lancia i nuovi alimentatori Gaming con tecnologia T-Guard; GIGABYTE lancia la serie GAMING PSU con tecnologia T-Guard per i connettori 12V-2×6; Nuova offerta Iliad | 300 GB e un anno di Amazon Prime a 12,99€. Gigabyte regala più FPS ai Ryzen X3D con un nuovo BIOSGigabyte ha appena rilasciato un aggiornamento BIOS basato su AMD AGESA 1.2.8.0, pensato per massimizzare le capacità del processore AMD Ryzen 7 9850X3D e delle future CPU della casa di Sunnyvale. Al ... tomshw.it Very Mobile lancia Very 4,99 con minuti, SMS e 100 Giga a 4,99 euro al mese in homepage - facebook.com facebook iliad lancia GIGA PRIME: 300GB e Amazon Prime incluso a 12,99 euro al mese x.com