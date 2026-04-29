Gol Rizzo | pennellata sotto l’incrocio del difensore della Juve Primavera in finale di Coppa Italia – VIDEO

Durante la finale di Coppa Italia, un giocatore della squadra Primavera ha segnato un gol con un tiro preciso sotto l’incrocio del difensore avversario. Il gol ha permesso alla sua squadra di sbloccare il risultato contro l’Atalanta. Il video mostra l’azione conclusiva che ha portato al vantaggio. La partita prosegue con questa situazione di parità momentanea.

Gol Rizzo: pennellata sotto l’incrocio del difensore della Juve Primavera per sbloccare la finale di Coppa Italia contro l’Atalanta. Il destino sa essere un regista perfetto e Niccolò Rizzo ha scelto il palcoscenico più prestigioso per confermare le grandi aspettative sul suo conto. Il difensore della Juventus Primavera, già entrato nel radar di Luciano Spalletti con le prime chiamate tra i “grandi”, ha sbloccato la finale di Coppa Italia contro l’Atalanta proprio sotto lo sguardo attento del tecnico bianconero, seduto in tribuna all’Arena Civica insieme ai vertici societari. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Goollllllllllllllllll Rizzo Atalanta U20 0-(1) Juventus U20 pic.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Gol Rizzo: pennellata sotto l’incrocio del difensore della Juve Primavera in finale di Coppa Italia – VIDEO Notizie correlate Juventus, l’intero quadro dirigenziale e Spalletti a sostegno della Primavera per la finale di Coppa Italia – VIDEOdi Marco BaridonJuventus, l’intero quadro dirigenziale e Spalletti a sostegno della Primavera per la finale di Coppa Italia. Highlights Gol Atalanta Juve Coppa Italia LIVE: le immagini del match – VIDEOPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al...