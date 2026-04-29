Giustizia Nordio incontra Anm e Cnf | clima costruttivo

Oggi, presso il Ministero della Giustizia, si è tenuto un incontro tra il Ministro Carlo Nordio e i rappresentanti dell’Associazione Nazionale Magistrati e del Consiglio Nazionale Forense. L’appuntamento ha visto un confronto tra le parti, senza ulteriori dettagli sui temi trattati o sui contenuti discussi. La presenza dei rappresentanti delle due associazioni indica un momento di dialogo istituzionale nel settore giudiziario.

Roma, 29 apr. (askanews) – Si è svolto oggi, presso il Ministero della Giustizia, un incontro del Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, con i rappresentanti dell’Associazione Nazionale Magistrati, Giuseppe Tango, e del Consiglio Nazionale Forense, Francesco Greco. Nel corso dell’incontro, l’ANM e il CNF hanno illustrato le rispettive proposte, formulate da ciascuno in un clima di cordialità. Il Ministro ha ascoltato con attenzione le posizioni rappresentate, apprezzando il carattere costruttivo degli interventi e riservandosi ogni opportuno approfondimento. L’incontro si è concluso con l’espressione del comune intento di calendarizzare in tempi brevi un nuovo incontro.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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