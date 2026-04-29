Giovani e istituzioni a confronto sul servizio civile universale a Gravina di Catania

Il 23 aprile 2026, presso la Biblioteca comunale “Francesco Virzì” di Gravina di Catania, si è tenuto un incontro tra giovani e rappresentanti delle istituzioni locali. La riunione ha fatto parte dell’iniziativa intitolata “Un anno, infinite direzioni… Il Servizio Civile Universale per costruire il futuro”, volta a discutere sul servizio civile universale. Durante l’evento sono stati condivisi interventi e approfondimenti sul tema.

Giovani e istituzioni del territorio si sono riuniti il 23 aprile 2026 presso la Biblioteca comunale “Francesco Virzì” di Gravina di Catania per l’iniziativa “Un anno, infinite direzioni. Il Servizio Civile Universale per costruire il futuro”. L’evento, promosso dalla Rappresentanza degli.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate GPS 2026: servizio militare, servizio civile alternativo alla leva, servizio civile nazionale e universale. Ministero spiega come si valutanoGraduatorie GPS 202628: è possibile produrre domanda entro il 16 marzo 2026 ore 23. Servizio civile universale: un'opportunità per i giovani di plasmare il futuroUn incontro informativo per conoscere i progetti 2026/2027 dedicati ai giovani dai 18 ai 28 anni che desiderano mettersi al servizio della comunità... Contenuti di approfondimento Si parla di: Paternò, la città domani ricorda l’avv. Pippo Virgillito, ad un anno dalla scomparsa. A Gravina presentato il profilo di salute e inaugurata la nuova casa di comunitàAmpia partecipazione a Gravina di Catania per il primo appuntamento dedicato alla presentazione del profilo di salute della provincia di Catania nei Distretti sanitari dell’Asp etnea. L’incontro, ospi ... cataniatoday.it Dai giovani alle riforme dei campionati: le proposte di Gravina per il rilancio del calcio italianoL'ormai ex presidente della FIGC, Gabriele Gravina, aveva in mente alcune idee per rifondare il calcio italiano, con tanto di relazione scritta. La relazione era stata preparata dopo la mancata ... m.tuttomercatoweb.com